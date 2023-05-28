برنامج الأغذية العالمي يستأنف تقديم المساعدات الغذائية في الخرطوم

استأنف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقديم مساعدات غذائية للأشخاص الذين نجوا من الاشتباكات الدائرة في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي في صفحته على موقع تويتر أن “السلامة والأمن وإمكانية الوصول أمر بالغ الأهمية حتى نتمكن من زيادة دعمنا إلى 500 ألف شخص عالقين في الخرطوم”.

وتعرضت الخرطوم للدمار بسبب الصراع بين الجيش وقوات الرد السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل الماضي.

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، علّق عملياته في السودان، بعد مقتل ثلاثة من عمال البرنامج في البلاد.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في تغريدة، الاثنين الماضي: “في الوقت الذي تدفع فيه الأزمة في السودان الملايين إلى الجوع، يرفع برنامج الأغذية العالمي على الفور التعليق المؤقت الذي تم وضعه بعد الوفيات المأساوية لأعضاء فريقنا”.

وأضاف ماكين أن البرنامج الإغاثي “يستأنف بسرعة” برامجه من أجل “توفير المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي”.

وجاء التعليق بعد مقتل ثلاثة من عمال برنامج الغذاء العالمي في اشتباكات عسكرية اندلعت في شمال دارفور في 16 أبريل الماضي.