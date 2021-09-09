اقتصاد وأسواق

برنامج الأغذية العالمي: الأمن الغذائي تحدٍ كبير لقارة أفريقيا ومصر قامت بجهد كبير خلال جائحة كورونا

ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
أحمد عاشور 7:11 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 7:11 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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أكد منجستاب هايلي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة جنوب أفريقيا، أن مصر قامت بجهد كبير خلال جائحة كورونا ولم تعانِ من مشكلة الغذاء من خلال تضافر مؤسساتها.

وأشار إلى أن مخاطر التغير المناخي والأضرار التي تسببت بها جائحة كورونا، جعلت تحقيق الأمن الغذائي يُمثل تحديًا للقارة والعالم كله، وهو ما يستوجب اعتماد أساليب زراعة مستدامة وممارسات ذكية للتعامل مع التغير المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض معدلات الفقر وتحسين أحوال المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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 جاء ذلك خلال إدارته لورشة العمل الرابعة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وانطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

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ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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