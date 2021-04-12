برنامج «أكلة أمي» الأرخص في الإعلان على القناة الأولى والفضائية المصرية

250 ألف جنيه سعر الأسبوت على الأعمال الدرامية

احتل برنامج المطبخ” أكلة أمي” الذي يقدمه الشيف مغازي المركز الأخير فى قائمة أسعار إعلانات رمضان 2021 على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بواقع 100 ألف جنيه لكل 30 ثانية إعلان.

بينما جاءت مسلسلات “عالم موازي” و”أحسن أب” و”القاهرة كابول” و”وكل ما نفترق” و”برنامج التاسعة مساءً” الذى يقدمه الإعلامي وائل الأبراشي، المراكز من الأول إلي الخامس بواقع 250 ألف جنيه لكل عمل.

بينما تشترط القناة الأولى والفضائية المصرية حجز 3 إعلانات بحد أقصى مدة كل واحد 30 ثانية داخل برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الأبراشي، إلى جانب إعلانين 30 ثانية داخل باقي الأعمال الدرامية والبرامج .

أسعار الإعلانات على القناة الأولى في شهر رمضان 2021

يذكر أن مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان ومسلسل «هجمة مرتدة» تصدرا أغلى إعلانات دراما رمضان 2021 بقيمة 400 ألف جنيه لقيمة الأسبوت الواحد (30 ثانية) أعقبهما مسلسل (لعبة نيوتن) بـ 350 ألف جنيه، ثم مسلسل (نجيب زاهي زركش) فى المركز الرابع بنفس قيمة الأسبوت الإعلاني.

وبلغ سعر الأسبوت الإعلاني علي مسلسل ”وكل ما نفترق” نحو 250 ألف جنيه، وبنفس القيمة جاء كل من البرنامج الديني (لعلهم يفقهون) و”مطبخ الهوانم” فى المركز السادس والسابع على التوالي.

وقدر تكلفة باكدج المدفع على شبكة قنوات دي إم سي خلال شهر رمضان بنحو مليون جنيه بمعدل 10 ثوان يوميًا.

وتؤكد إدارة كل قناة عدم قبول أي مواد إعلانية غير مدفوعة فى أعمال درامية على مسلسلي ”هجمة مرتدة ” و”موسي ” بطولة الفنان محمد رمضان.

كانت المال قد نشرت فى عددها الصادر اليوم تفاصيل الخريطة الإعلانية لشهر رمضان 2021 على شبكة قنوات DMC والحياة وcbc والأولى والفضائية المصرية وأون ومحطات راديو النيل الأربع وهى راديو هيتس وشعبى و105.3 و92.7.

وتُعرف وحدة بيع الإعلانات على شاشات التليفزيون بالأسبوت SPOT وهو عبارة عن 30 ثانية، وتختلف بنود التعاقد من قناة لأخرى على حسب الوزن النسبى لكل شركة والقطاع الذى تنتمى إليه، علاوة على المزايا والخصومات المقدمة للمعلن طوال الشهر .