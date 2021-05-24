برنارد أرنو الفرنسي ينتزع لقب أغني أغنياء العالم من بيزوس

أزاح برنارد أرنو ، رئيس مجموعة Louis Vuitton Moët Hennessy، الملياردير الأمريكي مؤسس موقع “أمازون” جيف بيزوس، من لقب أغني أغنياء العالم ، ليستحوذ برنارد أرنو، علي المركز الأول في قائمة “فوربس” لأغنى أغنياء العالم. برنارد أرنو

وذكرت مجلة “فوربس” إن اجمالى صافي ثروة رجل الاعمال الفرنسي والذي يعمل بمجال الموضة الفرنسية تقدر بـ186.3 مليار دولار، بفارق نحو 300 مليون دولار عن بيزوس الذي تقدر ثروته 186 مليار دولار.

فيما تراجع إيلون ماسك مالك و مؤسس شركتي “سبيس إكس” و”تسلا” للمركز الثالث والذي تبلغ ثروته حاليا 147.3 مليار دولار.

وقفز أرنو إلى صدارة قائمة أغنياء العالم بعد أن بلغت ثروته نحو 186 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 76 مليار دولار مطلع عام 2020، وهو ما يعني زيادة هائلة في ثروته بأكثر من 110 مليار دولار في الـ14 شهرا الماضية.

وصعدت أسهم مجموعة LVMH، التي تمتلك أيضا دور موضة أخرى مثل Fendi و Christian Dior و Givenchy ، بنسبة 0.4٪ خلال الساعات الأولى من التداول اليوم الإثنين، لتصل قيمتها السوقية إلى 320 مليار دولار، مما رفع حصة أرنو الشخصية إلى أكثر من 600 مليون دولار.

فيما بلغ رأس المال السوقي لشركة تسلا المملوكة لايلون ماسك بحسب آخر إفصاح للشركة نحو 555.68 مليار دولار، وهي تنافس كبرى شركات صناعة السيارات العالمية من حيث القيمة السوقية.

وشهد سهم “تسلا” أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم، تراجعا بنحو 2.19% في ختام تعاملات أمس الإثنين، مسجلا سعر 576.83 دولار، مقابل 589.74 دولار في الإغلاق السابق، ليفق سعر السهم نحو 12.91 دولار في جلسة واحدة.