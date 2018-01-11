برميل النفط يقفز إلى 70 دولار لأول مرة منذ 3 سنوات

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن قفز سعر برميل النفط ملامسا مستوى 70 دولار لأول مرة منذ 3 سنوات، بعد أن أثر قرار خفض الانتاج الذي اتخذته منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك) على الفوائض العالمية، وفقا لوكالة "بلومبرج". وارتفعت أسعار العقود…

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قفز سعر برميل النفط ملامسا مستوى 70 دولار لأول مرة منذ 3 سنوات، بعد أن أثر قرار خفض الانتاج الذي اتخذته منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك) على الفوائض العالمية، وفقا لوكالة “بلومبرج”.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت – التي تستخدم لتسعير أكثر من نصف بترول العالم – بنحو 1.2% عند أعلى مستوى منذ 4 ديسمبر 2014، متخطية 96.90 دولار للبرميل في بورصة ICE الأوروبية للعقود الآجلة والتي تتخذ من لندن مقرا لها.

وارتفعت أسعار برنت بعد أن سجلت مخزنات النفط الأمريكية أطول مدة تناقص في الشتاء منذ نحو 10 سنوات.

وبحسب بلومبرج، فإن ارتفاع أسعار النفط تظهر نجاح أوبك وحلفائها في تخطي أثر فوائض الانتاج الأمريكي من النفط الصخري.

وقد استفادت أسعار البترول أيضا من المخاوف بشأن تراجع الامدادات من بعض الدول الأعضاء في أوبك مثل إيران وفنزويلا.