برميل النفط يعود أسفل 100 دولار رغم اشتعال حرب روسيا وأوكرانيا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى ما دون 100 دولار للبرميل رغم اشتعال المعارك على جبهة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبحلول الساعة 8:11 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، تراجع سعر خام برنت 0.05% إلى 99.03 دولار للبمريل.

في حين سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط 93.28 دولار في العقود الآجلة تسليم أبريل 2022.

يأتي ذلك بينما أفاد مسؤولون في أوكرانيا بأن قوات روسية وصلت إلى العاصمة كييف خلال اليوم الثاني من الغزو الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر تويتر إن “العدو” في منطقة تبعد بمقدار 9 كيلومترات عن مقر البرلمان في وسط المدينة.

وبحسب التقارير، فإن القوات الروسية وصلت إلى مناطق في شمالي العاصمة. وتظهر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي مركبات مصفحة روسية في كييف.

واحتدم القتال بالقرب من مطار في ضواحي كييف سيكون منفذا للجنود إلى العاصمة إذا سيطرت عليه القوات الروسية.

ويقاوم الأوكرانيون الغزو الروسي على عدة جبهات، بعد تعرضهم الخميس لهجمات من الشرق والشمال والجنوب.