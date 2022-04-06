أعلنت شركة “برمجة تكنولوجى” التابعة لمجموعة “برمجة جروب” العالمية الرائدة فى الحلول التكنولوجية والتحول الرقمى، عن توسعها فى تقديم مختلف خدماتها وحلولها الرقمية لكبرى البنوك فى القطاع المصرفي العربي و المصري بما فى ذلك خدمات البرامج والأجهزة والتي تتكامل فيما بينها وبين مختلف احتياجات القطاع المصرفي على جميع المستويات الرقمية.

تصريحات رئيس مجلس الإدارة

وأوضح الدكتور حاتم بخيت، رئيس مجلس إدارة برمجة جروب، أن الشركة نجحت فى تقديم خدماتها لمجموعة من أكبر البنوك العاملة فى الأسواق العربية و الأفريقية، والتي من بينها أكبر بنوك القطاع الخاص فى السوق المصرفية المصرية، و منها بنك القاهرة وبنك قناة السويس كأحد البنوك الرائدة في مصر.

وأضاف أن الشركة استطاعت تقديم مجموعة متكاملة من خدماتها المتنوعة للقطاع المصرفي المصري حيث أسهمت فى تنفيذ الخدمات الرقمية فى العديد من البنوك، وقد استطاع عملاؤها الحصول على بعض الخدمات إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى البنك، بالإضافة إلى النجاح فى تفعيل مجموعة مستحدثة من الخدمات البنكية الإلكترونية عبر مختلف المنصات الرقمية للبنوك.

وكشف أن الخدمات المقدمة من شركة برمجة تكنولوجى لم تقتصر على خدمات البرمجة والتحول الرقمى ، وإنما نجحت أيضا فى تقديم مجموعة من حلول الأجهزة الذكية المستحدثة مثل تابلت شركة “هانيويل” العالمية و برامج لإدارة الأجهزة الإلكترونية من شركة “في إم وير” العالمية، فضلا عن كاميرات المراقبة الحرارية الخاصة بتسجيل الحضور والانصراف ودرجات الحرارة وغيرها من العمليات الرقمية المدمجة ضمن وظائف تلك الكاميرات، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أحدث الأجهزة الرقمية المطلوبة داخل القطاع المصرفي.

خلفية عن برمجة

وتتنوع مجالات عمل المجموعة في تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأجهزة والأنظمة، وحلول التجارة الإلكترونية وتسويق الوسائط الرقمية ومركز الاتصال الافتراضي وتطوير الحلول، وتمتلك أفضل المنصات الرقمية والمنتجات التي تغطي التكنولوجيا والمنصات الأفقية والمنصات الرأسية، حيث القدرة الكاملة والإمكانات اللامحدودة فى استخدامها للذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IOT) المعتمدة على البيانات الضخمة، ، لتزويد عملائها بحلول استشارية عالية المستوى لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومختلف خدمات التطبيقات والبرامج والأجهزة.

وتعد مجموعة “برمجة” شركة عالمية رائدة فى الحلول الرقمية، وتمتلك كل من شركة ” Brmaja Technology” و” Brmaja Innovation”، وتتواجد فى 16 دولة منها 8 دول رئيسية هى السعودية ومصر والإمارات وكينيا ونيجيريا ورواندا وأوغندا وتنزانيا ، وتصل بخدماتها إلى 8 دول أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية والهند وباكستان والجزائر والمغرب وإنجلترا وكندا وأوكرانيا.