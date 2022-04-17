اتصالات وتكنولوجيا

«برمجة تكنولوجى» تستحوذ على «برمجة التجارية السعودية»

تعزز تواجدها فى الشرق الأوسط
عمر ياسر 1:27 م, الأحد, 17 أبريل 22 1:27 م, الأحد, 17 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

فى إطار مستهدفاتها لتعزيز استثماراتها فى السوق المصرية باعتباره أحد مراكزها الرئيسية فى الشرق الأوسط، قامت شركة برمجة تكنولوجى – مصر، بتوقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة برمجة التجارية – السعودية والتى تقدر قيمتها السوقية بنحو 20 مليون دولار.

ويأتى ذلك ضمن إستراتيجية المجموعة القائمة على توطيد العلاقات الاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية واجتذاب وصناعة كوادر جديدة لاستيعاب النمو الكبير فى أعمال الشركة داخل السوق المصرى حيث التعاقد مع الكثير من شركات القطاع الخاص والحكومى فى مختلف مجالات وأنشطة المجموعة.

اقرأ أيضا  انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 7.3% في الربع الأول من 2022

رئيس مجلس إدارة برمجة جروب : السوق المصرية تشهد رواجا في مختلف خدمات التحول الرقمي

وكشف الدكتور حاتم بخيت رئيس مجلس إدارة “برمجة جروب”، اعتزام المجموعة وشركتيها التابعتين “برمجة تكنولوجي – مصر” و”برمجة إنوفيشن – مصر” ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسعات داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة باعتباره من أكثر الأسواق رواجاً ونموا فى مختلف خدمات الحلول الرقمية.

ويأتى ذلك ضمن مستهدفات مجموعة “برمجة جروب” العالمية الرائدة فى الحلول التكنولوجية والتحول الرقمى، لزيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرية بنسبة 20% خلال العام الحالى، وفى ضوء تطور العلاقات المصرية السعودية مع زيادة الدور الفاعل للشركات السعودية فى الاقتصاد المصرى.

اقرأ أيضا  «الاقتصاد الرقمى» ترسل خطاباً لـ«المالية» لاستيضاح قرار وقف التعامل بالدولار مع التوكيلات الملاحية

وأوضح بخيت أن مجالات عمل المجموعة تتنوع فى برامج تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأجهزة والأنظمة، وحلول التجارة الإلكترونية وتسويق الوسائط الرقمية ومراكز الاتصال الافتراضي وتطوير الحلول، والمنصات الرقمية ومنتجات الذكاء الاصطناعي (AI)، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء.

وتتواجد “برمجة جروب” المتخصصة في حلول التكنولوجيا، فى 16 دولة منها 8 دول رئيسية هى السعودية ومصر وكينيا ونيجيريا ورواندا وأوغندا وتنزانيا والإمارات، وتصل بخدماتها إلى 8 دول أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية والهند وباكستان والجزائر والمغرب وإنجلترا وكندا وأوكرانيا.

اقرأ أيضا  شركة «OPay» تحصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي لإصدار بطاقات مسبقة الدفع

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر ياسر

ملف الكاتب عمر ياسر

اقرأ أيضاً

«كاش كول» توقع بروتوكول تعاون مع معاهد العبور لتطوير العملية التعليمية

عمر ياسر 12:18 م, الأحد, 17 أبريل 22

«فيزيتا» تفاوض منصات رقمية لإتاحة حلول الدفع الإلكتروني في عيادات الأطباء

محمود جمال 6:57 ص, الأحد, 17 أبريل 22

توما برافو تعلن رغبتها فى منافسة ماسك على صفقة تويتر

المال - خاص 5:42 م, السبت, 16 أبريل 22

منها إطلاق ثلاث مسابقات.. تعرف على مبادرات «كريم» لدعم الكباتن فى رمضان

محمود جمال 2:43 م, السبت, 16 أبريل 22

«إل جي» تعقد شراكة مع «فاليو» لتقديم الأقساط من خلال متجر إل جي الإلكتروني

المال - خاص 12:52 م, السبت, 16 أبريل 22

بعد عرض إيلون ماسك لشرائها .. الرئيس التنفيذى لـ«تويتر»: مجلس الإدارة يدرس الاستحواذ

أحمد فراج 4:37 م, الجمعة, 15 أبريل 22