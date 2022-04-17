فى إطار مستهدفاتها لتعزيز استثماراتها فى السوق المصرية باعتباره أحد مراكزها الرئيسية فى الشرق الأوسط، قامت شركة برمجة تكنولوجى – مصر، بتوقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة برمجة التجارية – السعودية والتى تقدر قيمتها السوقية بنحو 20 مليون دولار.

ويأتى ذلك ضمن إستراتيجية المجموعة القائمة على توطيد العلاقات الاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية واجتذاب وصناعة كوادر جديدة لاستيعاب النمو الكبير فى أعمال الشركة داخل السوق المصرى حيث التعاقد مع الكثير من شركات القطاع الخاص والحكومى فى مختلف مجالات وأنشطة المجموعة.

رئيس مجلس إدارة برمجة جروب : السوق المصرية تشهد رواجا في مختلف خدمات التحول الرقمي

وكشف الدكتور حاتم بخيت رئيس مجلس إدارة “برمجة جروب”، اعتزام المجموعة وشركتيها التابعتين “برمجة تكنولوجي – مصر” و”برمجة إنوفيشن – مصر” ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسعات داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة باعتباره من أكثر الأسواق رواجاً ونموا فى مختلف خدمات الحلول الرقمية.

ويأتى ذلك ضمن مستهدفات مجموعة “برمجة جروب” العالمية الرائدة فى الحلول التكنولوجية والتحول الرقمى، لزيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرية بنسبة 20% خلال العام الحالى، وفى ضوء تطور العلاقات المصرية السعودية مع زيادة الدور الفاعل للشركات السعودية فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح بخيت أن مجالات عمل المجموعة تتنوع فى برامج تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأجهزة والأنظمة، وحلول التجارة الإلكترونية وتسويق الوسائط الرقمية ومراكز الاتصال الافتراضي وتطوير الحلول، والمنصات الرقمية ومنتجات الذكاء الاصطناعي (AI)، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء.

وتتواجد “برمجة جروب” المتخصصة في حلول التكنولوجيا، فى 16 دولة منها 8 دول رئيسية هى السعودية ومصر وكينيا ونيجيريا ورواندا وأوغندا وتنزانيا والإمارات، وتصل بخدماتها إلى 8 دول أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية والهند وباكستان والجزائر والمغرب وإنجلترا وكندا وأوكرانيا.