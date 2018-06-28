برلماني: 30 يونيو استعادت الهوية المصرية وأنقذت مصر من الفوضى

ياسمين فوازقال سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن خروج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضين في 30 يونيو كان من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار التي حاولت تنفيذها في البلاد.وأضاف "العميري" في بيان صحفي له اليوم، أن ميادين مصر المحروسة فى مشهد حضارى شه

ياسمين فواز

قال سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن خروج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضين في 30 يونيو كان من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار التي حاولت تنفيذها في البلاد.

وأضاف “العميري” في بيان صحفي له اليوم، أن ميادين مصر المحروسة فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع، صانعا أعظم الثورات فى العصر الحديث، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنى فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو 2013 تجددت بعد أن ركزت على أن التنمية القومية هى مهمتها الرئيسية وأداتها فى رفع مستوى حياة ملايين المصريين فى ضوء اعتبارات العدالة الاجتماعية.

وتابع: “كل المصريين فى تلك الثورة وضعوا مصلحة الوطن وهويته فوق أى اعتبار، لاستعادة الدور الوطنى لمؤسسات الدولة، وترسيخ هيبتها”.