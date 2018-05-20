برلماني يهاجم وزير الأوقاف: تأشيراته مضروبة.. ولا ينفذ وعوده

ياسمين فوازتقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، لعدم تنفيذه لوعوده بشأن فرش المساجد بمحافظة مطروح، خاصة أن الأمر قائم على الجهود الذاتية لأبناء المحافظة.وأوضح العميري أنه تقدم بعشرات الطلبات لوزير الأوقاف، بشأن فرش عدد من المساجد منذ بدء عمل البرلمان وحتى

ياسمين فواز

تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، لعدم تنفيذه لوعوده بشأن فرش المساجد بمحافظة مطروح، خاصة أن الأمر قائم على الجهود الذاتية لأبناء المحافظة.

وأوضح العميري أنه تقدم بعشرات الطلبات لوزير الأوقاف، بشأن فرش عدد من المساجد منذ بدء عمل البرلمان وحتى الآن، ولم يتم فرش سوى 4 مساجد فقط، وفيما يخص باقي الطلبات يحصل على تأشيرة من الوزير دون جدوى، متسائلا: “لماذا اشترط الوزير على وكلاء الوزارة عدم فرش مساجد إلا بطلب موقع عليه من قبل عضو بالبرلمان؟، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تلبية الطلبات”.

وتابع: “تأشيرات وزير الأوقاف مضروبة، مناشدًا رئيس البرلمان البت في هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه بعد صعوبة الحصول على تأشيرة حقيقية أو بمعنى أدق الحصول على فرش عدد من المساجد الأشد احتياجا بالمحافظة قام الأهالي في بعض المناطق بفرش المساجد في المناطق المجاورة بالجهود الذاتية، رغم أن الوزير سبق وصرح بأن فرش المساجد من المقدسات في الوزارة”.