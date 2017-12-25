برلماني ينفي زيادة أسعار تذاكر المترو

ياسمين فوازنفى النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة النقل والمواصلات، الحديث عن زيادات جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحال، مضيفاً أنه يقف مع المواطنين ومحدودي الدخل في الحصول علي خدمة جيدة وبأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.وعلق بدوي، علي ما يتردد حول زيا



ياسمين فواز

نفى النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عضو لجنة النقل والمواصلات، الحديث عن زيادات جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في الوقت الحال، مضيفاً أنه يقف مع المواطنين ومحدودي الدخل في الحصول علي خدمة جيدة وبأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وعلق بدوي، علي ما يتردد حول زيادة سعر “تذكرة المترو” لتصل إلي 6 جنيه، بقوله: “كتير طبعاً، يعني لو واحد بيروح شغله 26 يوم رايح وراجع يدفع 12 جنيه؟! لا ده كتير جداً”، مؤكداً أنه لابد من دعم الدولة لمترو النفاق، ورفضه مقترح الحكومة لتحويلها لهيئة اقتصادية.

ولفت إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة الخدمة علي الحكومة إلا أن النفع يعود بطريقة غير مباشرة، من عمليات نقل وتخفيف كثافة الطرق وآخره، كما أن خطوط المترو الجديدة التي تصل للمدن الصناعية كالعاشر من رمضان وأكتوبر لها مردود علي المستوى الاقتصادي، مشيراً إلي أن الزيادة يجب أن تكون معقولة وفي إمكانيات المواطنين.

وأوضح بدوي، أن الحكومة يحق لها تطبيق زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها كالمترو، والبرلمان دوره تشريعي ورقابي، ويحق لنه طبقاً لذلك الاعتراض علي قرارات الحكومة ومناقشتها، مضيفاً أنه اقترح علي وزير النقل قبل الزيادة الأخيرة زيادة التذكرة إلي 3 جنيهات علي أن تكون صالحة لمدة يوم كامل، إلا أن الحكومة رفضت المقترح.