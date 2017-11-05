برلماني يكشف الأجندة التشريعية لحزب المحافظين

- حماية الملكية الفكرية والإفلاس والكسب غير المشروع والمناقصات والمزايدات على رأس الأولويات الاقتصادية للحزب ياسمين فوازكشف المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية للحزب، والتي ترتكز على 5 محاور أساسية للعمل خلال دور الانعقاد الثالث، والتي

– حماية الملكية الفكرية والإفلاس والكسب غير المشروع والمناقصات والمزايدات على رأس الأولويات الاقتصادية للحزب

ياسمين فواز

كشف المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية للحزب، والتي ترتكز على 5 محاور أساسية للعمل خلال دور الانعقاد الثالث، والتي تتعلق بالبنية السياسية والطبيعة الاجتماعية والجانب الخدمي والتشريعات الاقتصادية.

وأوضح “قرطام”، أن “المحافظين” يولي اهتماما خاصا بمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي سبق وتقدم الحزب بعدة تعديلات عليه، كذلك قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إقراره، ويتطلب مراجعة القانون ومعالجة النقط التي أثارت الكثير من الانتقادات، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات، لا سيما أن هذه القوانين يجب أن يبادر بها البرلمان، بخلاف العديد من التشريعات المكملة للدستور والتي لم يتم إقرارها مثل مفوضية منع التمييز وقانون العدالة الانتقالية.

وأكد أن مناخ الاستثمار فى مصر بحاجة إلى المزيد من التشريعات الاقتصادية للتحقيق المرجو من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة تكون بدايتها قانون مكافحة الفساد، وقانون لتطوير المهارات الفنية، وكذلك قياس أثر قانون الاستثمار الذى تم إقراره في دور الانعقاد الثاني لمعرفة هل القانون الجديد عالج الخلل في عملية الاستثمار أم لا؟ مشيرا إلى أن الحزب يضع على أجندته مشروع قانون حماية الملكية الفكرية، وقوانين الإفلاس، والكسب غير المشروع، والمناقصات والمزايدات، وقانون الإيجار القديم، وقانون الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستكمل “قرطام”، فيما يخص التشريعات ذات الطبيعة الاجتماعية، فإن الحزب يضع عدة تصورات لمعالجة ظاهرة التحرش، وزواج القاصرات، وتعديل قانون مجلس الدولة، فيما يتعلق بعمل المرأة وقانون الإجراءات الجنائية ومراجعة منظومة الدعم من الناحية الاجتماعية وتطبيق الأذان الموحد.

وفى نفس السياق أكد “قرطام”، أن الحزب يسعى لإضافة عدد من التعديلات على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والذى يعتبر من أولويات أجندة البرلمان في دور الانعقاد الثالث.