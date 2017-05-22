برلماني يقدم طلب إحاطة بسبب فصل 180 عاملا بصافولا

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم بطلب باستدعاء وزير القوي العاملة للمجلس بسبب فصل أكثر 180 عاملا بشركة صافولا بالسويس.

وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة (134) من الدستور يطالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء وزير القوي العاملة بسبب الأوضاع بشركة صافولا بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس مما سيؤدي إلى تشريد العاملين والإضرار بالاقتصاد الوطني والظروف الاجتماعية الصعبة التى تمر بها مصر حاليا.

وتابع النائب إنه يطالب ببيان عاجل من وزير القوي العاملة حول الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لحماية العمال وتطبيق قانون العمل.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوي العاملة وسرعة عقد اجتماع لمناقشة أوضاع العمال.