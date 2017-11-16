برلماني يقترح عقد مؤتمرات بالسفارات المصرية لجذب استثمارات جديدة

منتقدا زيارات وزيرة الاستثمار للمستثمرين في مقار شركاتهم ياسمين فواز انتقد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قيام وزيرة الاستثمار بعمل زيارات للمستثمرين ورجال الأعمال بمقر شركاتهم ،قائلا :"أتحفظ علي هذا الأسلوب الذي يقلل من شأن مصر كما يعطي انطباع بأن مصر غير قادرة علي ج

منتقدا زيارات وزيرة الاستثمار للمستثمرين في مقار شركاتهم



ياسمين فواز

انتقد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قيام وزيرة الاستثمار بعمل زيارات للمستثمرين ورجال الأعمال بمقر شركاتهم ،قائلا :”أتحفظ علي هذا الأسلوب الذي يقلل من شأن مصر كما يعطي انطباع بأن مصر غير قادرة علي جذب الاستثمارات”.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” إلي أن الاستثمار مناخ وليس بالزيارات، مؤكدا أن مصر لديها سفارات وتمثيل تجارى بكل دولة ويمكن للوزراء زيارة سفرات مصر وعقد لقاءات والتشاور مع المستثمرين هناك .

كما اقترح عمرو الجوهرى عقد سلسلة مؤتمرات مصغرة في السفارات المصرية بكل دولة وتوجيه دعوة رسمية إلى رجال الأعمال لعرض قانون ولائحة الاستثمار وشرحها من شأنه جلب مزيد من الاستثمارات إلى مصر دون فرض شروط من المستثمرين.



