برلماني يقترح استخدام قانون أوبر وكريم في نقل البضائع بالموانئ

ياسمين فواز:



تقدم النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح بشأن تطبيق مشروع قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم علي نقل البضائع وربطه بالموانئ المصرية بالتنسيق مع الجمارك، مضيفا أن المقترح يهدف إلى تشجيع الاستثمار وإزالة جزء من معوقات المستثمرين الخاصة بالنقل وزيادة الأسعار الدائمة.



وأشار الجوهرى في تصريحاته لـ”المال” إلي أن حال تطبيق القانون الجديد سيتم وضع سعر موحد لنقل البضائع والحاويات من الموانئ وإلى أماكن التخزين والبيع، ومن ثم توفير فرص عمل لانضمام شركات إضافية للنقل.



وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن حال الحد من ارتفاع تكلفة نقل المنتج مع وجود تنافسية بين الشركات سيكون له تأثير علي نسبه التضخم، خاصة مع تحرير جزئي لأسعار الوقود، مشددا علي أن العوامل السابقة سيكون لها تأثير علي تحسين مناخ النقل ليعود بالإيجاب علي الاقتصاد والاستثمار.