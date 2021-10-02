برلماني يفند أسباب زيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية لـ 4.8 مليون طن

أشاد محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية إلى 4.8 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 602 ألف و964 طنا، عن نفس الفترة من العام الماضي، موضحا أن سبب زيادة الصادرات الزراعية، زيادة جودة المنتج الزراعي والثقة العالمية فيه والتوسع في فتح أسواق جديدة عالميا لتسويقه.



أوضح أبوهميلة، أن كل الوزارات تبذل جهدا كبيرا لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، الذي يساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وتقليل فاتورة الواردات، موضحا أن مصر تتميز بقوتها فى تصدير الموالح، والبطاطس، والفراولة، والبصل، وغيرها من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.



وتوقع أبوهميلة، زيادة الصادرات الزراعية خلال الفترة المقبلة أعلى من ذلك بكثير، وأرجع السبب إلى التزام المصدرين بجميع الاشتراطات اللازمة وتحسن جودة المنتج الزراعي المصري وثقة الأسواق العالمية به، إضافة إلى التوسع في زيادة مساحة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي ، إضافة إلى تطهير المصارف وافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر منذ أيام، التي سينتج عنها منتج زراعي عالي الجودة، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تصدر إلى أكثر من 150 سوقا دولية عالمية .

وأضاف أن من أسباب زيادة الصادرات تقديم الدولة الدعم الكبير للمصدرين ومنحهم التمويلات التي يحتاجونها بفائدة بسيطة، إضافة إلى تيسيرات الحجر الزراعي للمصدرين في تسهيل إجراءات التصدير وضمان عدم تصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى فتح 30 سوقا عالمية جديدة، لتسويق المنتجات الزراعية على مدى العامين الماضيين، مثل اليابان، والهند، والبرازيل، والأرجنتين والسلفادور، وإندونيسيا، ونيوزيلندا وغيرها