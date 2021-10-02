سيـــاســة

برلماني يفند أسباب زيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية لـ 4.8 مليون طن

خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر بزيادة 602 ألف و964 طنا
ياسمين فواز 7:31 م, السبت, 2 أكتوبر 21 7:31 م, السبت, 2 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أشاد محمد صلاح أبوهميلة، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية إلى 4.8 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 602 ألف و964 طنا، عن نفس الفترة من العام الماضي، موضحا أن سبب زيادة الصادرات الزراعية، زيادة جودة المنتج الزراعي والثقة العالمية فيه والتوسع في فتح أسواق جديدة عالميا لتسويقه.

أوضح أبوهميلة، أن كل الوزارات تبذل جهدا كبيرا لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، الذي يساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وتقليل فاتورة الواردات، موضحا أن مصر تتميز بقوتها فى تصدير الموالح، والبطاطس، والفراولة، والبصل، وغيرها من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.

وتوقع أبوهميلة، زيادة الصادرات الزراعية خلال الفترة المقبلة أعلى من ذلك بكثير، وأرجع السبب إلى التزام المصدرين بجميع الاشتراطات اللازمة وتحسن جودة المنتج الزراعي المصري وثقة الأسواق العالمية به، إضافة إلى التوسع في زيادة مساحة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي ، إضافة إلى تطهير المصارف وافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر منذ أيام، التي سينتج عنها منتج زراعي عالي الجودة، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تصدر إلى أكثر من 150 سوقا دولية عالمية .

اقرأ أيضا  وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس جمهورية البرازيل 

وأضاف أن من أسباب زيادة الصادرات تقديم الدولة الدعم الكبير للمصدرين ومنحهم التمويلات التي يحتاجونها بفائدة بسيطة، إضافة إلى تيسيرات الحجر الزراعي للمصدرين في تسهيل إجراءات التصدير وضمان عدم تصدير أي منتج غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى فتح 30 سوقا عالمية جديدة، لتسويق المنتجات الزراعية على مدى العامين الماضيين، مثل اليابان، والهند، والبرازيل، والأرجنتين والسلفادور، وإندونيسيا، ونيوزيلندا وغيرها

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

قيس سعيد يعرب عن أسفه بعد خفض فرنسا للتأشيرات الممنوحة للتونسيين

أحمد إسماعيل 8:52 م, السبت, 2 أكتوبر 21

الجزائر ترد على أنباء مطاردة قواتها البحرية لغواصة أجنبية

المال - خاص 7:51 م, السبت, 2 أكتوبر 21

أمريكا: مصر مرشحة لاستضافة المؤتمر الأممي حول المناخ العام المقبل

المال - خاص 5:37 م, السبت, 2 أكتوبر 21

السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

منتصر محمود 4:21 م, السبت, 2 أكتوبر 21

مجلس النواب يرسل برقية تأييد للسيسي لسياسته الحكيمة فى إدارة شئون البلاد

ياسمين فواز 1:32 م, السبت, 2 أكتوبر 21

نص كلمة رئيس البرلمان خلال الجلسة الإجرائية اليوم

ياسمين فواز 12:32 م, السبت, 2 أكتوبر 21