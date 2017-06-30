برلماني يعلن استقالته رفضا لرفع الوقود

أعلن النائب مرتضى العربي استقالته من مجلس النواب، اليوم الجمعة، معتبراً أن المجلس “غير قادر على تلبية طموحات الشعب المصري وحل مشكلاته”.

وكتب العربي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “من العاصمة الفرنسية، باريس، بلد الحريات والعدالة الاجتماعية، أعلن استقالتي من البرلمان وسوف أتقدم بمذكرة مكتوبة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس يوم الثلاثاء القادم أعلن فيها استقالتي وذلك لعدم قدرة المجلس على تلبية طموحات الشعب المصري وحل مشكلاته”.

وأضاف عضو البرلمان المصري “أرى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس الخميس بشأن رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات جاءت لتمثل القشة التي قسمت ظهر البعير وفي وقت يعاني فيه الشارع المصري من غلاء فاحش في الأسعار وتدني الدخل بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أواخر العام الماضي والتي كان أبرزها تعويم الجنيه ورفع الدعم”.

وتابع في بيان استقالته “ما زلت أرى أن الحكومة فشلت في حل مشكلات الشعب ومواجهة الأزمة الاقتصادية حيث كنت أحد النواب الرافضين لبرنامجها المعروض على البرلمان”.

وكان النائب مرتضى العربي قد توجه اليوم لباريس للمشاركة في مؤتمر المعارضة الإيرانية، ضمن مجموعة من أعضاء البرلمان المصري، رغم أن مجلس النواب كان قد رفض سفرهم لحضور هذا المؤتمر.