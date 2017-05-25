برلماني يعلق بشأن اتهام البشير لمصر بدعمها للمُتمردين

علق جمال عباس، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتوجيه الاتهامات لمصر بدعمها للمُتمردين في الحرب مع الخرطوم قائلا: “غير مقبولة على الإطلاق”.

وقال عباس في بيان له، إنه سيتقدم ببيان عاجل مُوجه للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان يطالب فيه تحديد جلسة عاجلة لمجلس النواب واستدعاء وزير الخارجية سامح شكري بشأن تلك القضية، مؤكدًا أن مصر على مر العصور سياساتها مُحددة وواضحة، وتتمثل في عدم التدخل بالشئون الداخلية لأي دولة أيا كانت احترامًا لمبدأ السيادة.

كما أكد النائب البرلماني، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي حذرت العالم أجمع منذ سنوات بأن هناك موجه إرهاب تستهدف النيل من استقرار المنطقة، مُتسائلاً كيف لدولة تقوم بموجه أخطر التنظيمات الإرهابية بخطط واستراتيجيات مُحكمة وتقوم في نفس الوقت بدعم جماعة تهدف لهدم استقرار دولة أخرى شقيقة.