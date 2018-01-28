برلماني يعترض على قانون سوميد.. ويسجل المخالفات بمضبطة المجلس

ياسمين فواز قدم النائب عبد الحميد كمال، اعتراضًا رسميًا على مشروع القانون بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وسجل المخالفات بالقانون بمضبطة المجلس. وأضاف النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المشروع يمتد العمل به حتى عام 2055 لمدة 27 عامًا، م

ياسمين فواز



قدم النائب عبد الحميد كمال، اعتراضًا رسميًا على مشروع القانون بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد”، وسجل المخالفات بالقانون بمضبطة المجلس.



وأضاف النائب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المشروع يمتد العمل به حتى عام 2055 لمدة 27 عامًا، مما يشكل شبه احتكار تصل إلى 57 عامًا.



وتابع النائب أنه لم يتم عرض العقد الجديد للشركة والفوائد الاقتصادية والمبررات الخاصة بالمد للشركة، وبيان إذا كانت تفي الشروط السابقة مما يعني إخفاء معلومات العقد كاملاً، وعدم عرضه على مجلس النواب.



وأضاف النائب: “قيام الشركة بتغيير نشاطها من مد انابيب البترول الخام إلى مشروعات لتخزين الغاز والسولار، وعدم طرح أوراق الجمعية العمومية الأخيرة وتفاصيل الأعمال، وتقارير المراقبة الداخلية مما يعني إخفاء المعلومات عن المجلس لأسباب مد مشروع القانون”.