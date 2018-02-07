برلماني يطلق حملة انزل شارك في وجه الزم بيتك

سلوى عثمان عقد اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية عن حزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالحزب، مؤتمرا للإعلان عن تدشين حملته "بدل ما تلزم بيتك.... إنزل وشارك واحمي بيتك" وذلك بمدرسة كلية السلام بالزيتون.شارك في المؤامر عدد من الشخصيات منها الدكتور ع



سلوى عثمان

عقد اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية عن حزب المصريين الأحرار، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالحزب، مؤتمرا للإعلان عن تدشين حملته “بدل ما تلزم بيتك…. إنزل وشارك واحمي بيتك” وذلك بمدرسة كلية السلام بالزيتون.

شارك في المؤامر عدد من الشخصيات منها الدكتور عبدالقادر يوسف اللموشي أمين عام المبادرة العربية للتثقيف والتنمية بليبيا، و ياسين عبدالقادر المستشار السياسي للجيش الليبي ، الدكتور نبيل جعفر مدير إدارة الزيتون التعليمية، وعواطف مهنا وكيل الإدارة التعليمية

كما حضر أعضاء مكتب اللواء حاتم باشات وأعضاء أمانتي حزب المصريين الأحرار بالأميرية والزيتون ورؤساء عددا من الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة.

خلال المؤتمر أكد “باشات” على أهمية النزول والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية في انتخابات الرئاسة، كما تحدث عن المشكلات التي ستواجه مصر داخليا وخارجيا والآثار السلبية من جراء عدم النزول للإنتخابات.

وتحدث الدكتور عبدالقادر يوسف عن الواقع الأليم الذي تعيشه بلاده وأهمية مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما حث ياسين عبدالقادر عن أهمية مصر بالنسبة للوطن العربي وأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأشار الدكتور نبيل جعفر عن ضرورة الاحتشاد أمام اللجان وأن يضرب المعلمين أروع الأمثلة في المشاركة، كما أكدت عواطف مهنا عن أهمية نزول المرأة والمشاركة