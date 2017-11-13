برلماني يطلب وقف معاناة القومية للأسمنت

مها يونس:



تقدم البرلماني السكندري هيثم الحريري بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بخصوص توقف الشركة القومية للأسمنت، مؤكداً أنها آخر قلاع صناعة الأسمنت المملوكة للدولة، وذلك بسبب معاناة الشركة لخسائر كبيرة وإيقاف أفران رقم 3 ورقم 4 بها مما أدى لتراكم مديونيتها لتبلغ نحو 4 مليارات جنيه.



وقال الحريري في طلبه “إنه رغم تنبيه رؤساء مجالس الإدارة السابقين للشركة القابضة بظروف الشركة إلا أنهم لم يجدوا المعاونة من الشركة القابضة إلى أن وصلت الخسائر إلى هذا الرقم، مطالباً مناقشة الطلب فى اللجنة المختصة، وذلك استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور”.



وكان قرار الإيقاف جاء نتيجة عدم وجود بدائل لدى الشركة للتخلى عن استخدام الغاز بعد تراكم المديونيات والخسائر إلى نحو 4 مليارات جنيه، ومن المُقرر أن تتحمل الشركة خلال فترات التوقف رواتب العاملين ورواتب العاملين بشركة التشغيل والتى تصل شهريا لنحو 20 مليون جنيه لحين اتخاذ قرار مناسب.