برلماني يطلب بسرعة تفعيل قرارات الحكومة بشأن أزمة «كورونا»

لفت إلى أنه تلقى عدد من الشكاوى بشأن عدم تنفيذ عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأنهم

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، بشأن مدى تفعيل مبادرات وقرارات الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا .

قرارات مواجهة «كورونا»

وأشار نائب البرلمان إلى القرارات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة وكذا البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في مصر وكيفية الحد من انتشاره وتأثيره على الإقتصاد المصري، والتي تمثلت في عدد الموظفين وعدد ساعات العمل والإجازات للقطاع الحكومي والعام وإلزام البنك المركزي للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء.

وتطرق إلى قرار دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كافة المشروعات الممولة من خلاله ومساندتها لحين انتهاء الأزمة ومنح وزارة القوى العاملة منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها والقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء بشأن خفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

وأشار إلى قرارات منها رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وخفض ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة.

شكاوى من عدم التطبيق

وقال فؤاد، إنه على الرغم من القرارات سالفة الذكر والتي أوضحت جلياً حرص الحكومة المصرية والمؤسسات المالية على مواجهة انتشار المرض والحد من تزايد أعداد المصابين وتخفيف التداعيات الاقتصادية الخطيرة نتيجة قرارات مواجهة الفيروس وتخفيف حدتها على المواطنين، إلا أننا نجد أن غالبية هذه القرارات غير مفعلة بالشكل الكافي على أرض الواقع وتمثلت.

ولفت عضو البرلمان ، إلى أن هناك بعض الاستثناءات لتطبيق تلك القرارات والتي تضر بعدد من المواطنين وكذا عدم تطبيق عدد من الجهات بالمحافظات لتلك القرارات.

وتطرق إلى الشكاوي التي وردت إليها في هذا الشأن، ومنها عدم التزام عدد من جهات القطاع الحكومي والعام بقرارات الحكومة بشأن تقليل عدد الموظفين وتقليل ساعات العمل وتنظيم إجازاتهم خاصة المرأة وكبار السن، وعدم التزام القطاع الخاص بقرارات تقليل تقسيم عدد العمال والموظفين على أيام الأسبوع وتقليل عدد ساعات العمل.

وأشار إلى عدم استفادة الموظفين أصحاب القروض بضمان المرتب من قرارات البنك المركزي بالإعفاء من الأقساط لمدة ٦ شهور لاستثنائهم في القرار المنظم لذلك.

ولفت إلى عدم تطبيق قرارات البنك المركزي بشأن الإعفاء من الأقساط على شركات التمويل وجمعيات القروض الصغيرة وغيرها من العاملين في مجال قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والقروض الاستهلاكية التابعين للرقابة المالية.

وأكد فؤاد على عدم التزام البنوك والجمارك بالإفراج عن البضائع بدون توثيق شهادات المنشأ لاستحالة تنفيذها في الظروف الحالية، وذلك رغم إستجابة وزارة الصناعة والتجارة لجمهور المستوردين وصدورها لقرار إلغاء شرط توثيق شهادات المنشأ من الغرف التجارية الرئيسية “.

واستطرد فؤاد قائلا:”من أبرز النقاط التى لم تفعل بالشكل الكامل أيضا مراقبة الأسعار والأسواق في ظل انتشار استغلال العديد للظروف الحالية وحجب المنتجات ورفع قيمتها السوقية “.

تطبيق قرارات الدولة للحفاظ علي المواطنين من انتشار فيروس كورونا



وطالب فؤاد، التطبيق السليم لتلك القرارات للحفاظ على المواطنين وسلامتهم والحد من سرعة انتشار الفيروس، وتخفيف حدة الأثار الإقتصادية على المواطنين.

ولفت إلى أنه تلقى عدد من الشكاوى بشأن عدم تنفيذ عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأنهم، مما يستوجب سرعة تفعيل هذه المبادرات والقرارات ومراقبة التنفيذ على أرض الواقع بشدة وحزم حتى تؤتى ثمارها.