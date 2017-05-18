برلماني يطرح استراتيجية لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال

ياسمين فوازتقدَّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسؤالٍ إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجَّه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ بشأن انتشار وازدياد ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر. وقال فؤاد إنه بناء على الشكاوى وال

ياسمين فواز

تقدَّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسؤالٍ إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجَّه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ بشأن انتشار وازدياد ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر.





وقال فؤاد إنه بناء على الشكاوى والاستغاثات التي تقدَّم بها المواطنون من مختلف ربوع الجمهورية، فيما يخص انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال، الأمر الذي أصبح آفة يعاني منها الشارع المصري ومصدرَ قلقٍ لكل أسرة مصرية، فإنه وفريق العمل قام بعمل دراسة بحثية مصغرة حول أبعاد الظاهرة في محاولة لاستنباط أساس الأزمة.

وأوضح أنه بعد البحث تم التأكد من ارتفاع ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر بشكل ملحوظ عقب ثورة 25 يناير، نتيجة تراخي الإجراءات الأمنية، حيث بلغ عدد الأطفال المختطَفين من 300 إلى 400 طفل سنويًّا على مدار الـ3 سنوات المنصرمة فقط، كما لوحظ أن النسبة ترتفع بمقدار 100 طفل سنويًّا على أقل تقدير، فضلًا عن أنه في الربع الأول من العام تم الإبلاغ عن 43 حالة اختطاف للأطفال، وفي هذا الشق وجد أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها لا تتجاوز نسبة 15% من إجمالي الحالات المختطفة؛ نتيجة تخوُّف الأُسَر على حياة ذويهم من الأطفال.

وأشار فؤاد إلى أنه في السياق نفسه اتضح أن دوافع اختطاف الأطفال تختلف ما بين المطالبة بفدية من الأهل، وما بين تجارة الأعضاء البشرية- وهي الفئة العظمى، أو من أجل التسول القسري، كما أوضحت الدراسة البحثية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى 5 سنوات هم الأكثر عرضة للاختطاف، وخاصة من ساكني المناطق الشعبية والريفية.

وأكد أن الدراسة التي قام بها هو وفريق عمله ما هي إلا أمثلة نسبية تقريبية وليست حصراً للمعدلات كإجمال.

وطالب فؤاد باستيضاح الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع التدريجي في معدلات حالات اختطاف الأطفال بهذا الشكل المخيف، وما الاستراتيجية الأمنية المنتهَجة في مجابهة تلك الجرائم، وما الخطط المستحدثة، كما طالب بإحالة السؤال إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس؛ لمناقشته.