برلماني يطالب وزير السياحة بالرد على ما أثير بشأن وجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري بالتحرير

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي موجه إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بشأن ما تردد عن وجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري بالتحرير .

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هذه المخالفات كشف عنها الأثري محمد علي فهمي مدير المتحف المصري والذى أكد أن هناك تجاوزات ومخالفات عديدة فى الشق الأثري والفني والمالى بالمتحف المصرى .

وناشد الأجهزة المعنية بالتدخل لوقف هذا المسلسل من التجاوزات العديدة مؤكدا أيضا أنة صدر له قرار نقل تعسفي بعد كشفه لهذه المخالفات أمام كافة الجهات المعنية وامام الوزير شخصيا .

وطالب مصطفى سالم نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج وزير السياحة والآثار بالتوضيح والرد على ما أثاره مدير المتحف المصري لما يمثله هذا المتحف من قيمة أثرية وانفرادة عن غيرة كونه أكبر متحف في العالم يضم بين جنباته أكثر من 150 ألف قطعة أثرية ترجع لعصور فرعونية مختلفة .

وطالب سالم بإحالة طلب الإحاطة للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لمناقشتة.