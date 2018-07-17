برلماني يطالب وزير الرياضة بإرسال مخالفات اللجنة الأوليمبية للنيابة

ياسمين فواز:طالب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بعدم الانتظار طويلا بعدما أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات رده علي اللجنة الأوليمبية أمس الأحد فيما يخص مخالفات هشام حطب رئيس اللجنة. أضاف فؤاد في بيان اليوم، أنه لم يعد هناك مفرا من إرسال القضية برمتها للنيابة

ياسمين فواز:

طالب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بعدم الانتظار طويلا بعدما أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات رده علي اللجنة الأوليمبية أمس الأحد فيما يخص مخالفات هشام حطب رئيس اللجنة.

أضاف فؤاد في بيان اليوم، أنه لم يعد هناك مفرا من إرسال القضية برمتها للنيابة العامة من أجل التحقيق فيها هذا في ظل أن الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه أرسل ردا للجنة الأوليمبية منذ أسبوع كامل.

وتابع علينا أن نثق بأن أشرف صبحي وزير الرياضة لن يتستر علي مخالفات هشام حطب بل سيحيلها للنيابة حتي تتكشف الحقائق كاملة.

وجدير بالذكر أن عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة في هذا الشأن وتمت مناقشته داخل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان بتاريخ 14 مايو الماضي، علي رأسهم سليمان وهدان ومحمد الحسيني وعمرو أبو اليزيد ومحمد دسوقي ومحمد فؤاد.