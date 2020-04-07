برلماني يطالب وزيرة التضامن ببحث أوضاع قائدى التاكسي بسبب تداعيات «كورونا»

أرسل النائب محمد فؤاد، خطابًا لوزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن أوضاع مالكى وقائدى التاكسى، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة بسبب تداعيات فيروس كورونا وكيف انعكست هذه الظروف على الأوضاع وأثرت عليهم، ومطالبتهم بضرورة إعادة النظر فى عدد من الأمور المتعلقة بدعمهم كسائر الفئات التى شملتها قرارات الدولة بشأن مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وفيما يلي نص الخطاب المرسل لوزيرة التضامن بسبب تأثر سائقي التاكسي من اجراءات فيروس كورونا:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي النائب د محمد فؤاد

” تحية طيبة وبعد “

نحن أصحاب السيارات الأجرة في مصر ( التاكسي ) والذي يقدر عددها 380 ألف تاكسي على مستوي الجمهورية و120 الفا في القاهرة الكبري لقد صدر قرار رقم 310 لسنة 2017 لوزارة التضامن الاجتماعي بخصوص التأمينات الاجتماعية على السيارات التاكسي.

وجاء القرار برفع التأمينات على حصة صاحب العمل، وحصة السائق ليصل المبلغ إلى 3200 بدلا من 650 سنويا، مع زيادة سنويا 20 % لمدة خمس سنوات تبدأ في 2017 حتى 2022 والآن في عام 2020 المبلغ . و556 ليصل في 2022 أكثر من 8000 سنويا ومن المفترض يوجد لدينا تأمين صحي لم يتم تنفيذه ولا تعلم العائد من المعاش سيكون كام عند سنها.

والآن بعد ظهور فيروس كورونا في مصر والتوعية المستمرة من الحكومة ووسائل الإعلام بالالتزام في المنازل أصبحت الحياة متوقفة تماما سائقي ومالكي التاكسي في مصر.

وهل معالي النائب في ظل هذه الظروف الإجبارية علينا قد تنفعنا التأمينات بصرف عدد من الشهور من أموالنا أو قروض حسنة، واخيرا نرجو من سيادتكم التدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي يتضررون منها أكثر من مليون فرد مصري.

والله الموفق والمستعان

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام

مقدمه لسيادتكم رئيس مجلس إدارة جمعية سائقي ومالكي التاكسي

محمود عبد الحميد