برلماني يطالب بوقف بيع قطعتي أرض على الشاطئ ببورسعيد

أمانى العزازى تقدم أحمد فرغلى عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لإيقاف إجراءات طرح بيع قطع أراضى على شاطئ البحر ببورسعيد لاستغلالها فى إقامة مشروعات سياحية ترفيهية، حيث أعلنت عن طرحهم أمس بالتنسيق مع الهيئة ا

أمانى العزازى

تقدم أحمد فرغلى عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لإيقاف إجراءات طرح بيع قطع أراضى على شاطئ البحر ببورسعيد لاستغلالها فى إقامة مشروعات سياحية ترفيهية، حيث أعلنت عن طرحهم أمس بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وطالب النائب فى بيانه بدعوة وزيرة الاستثمار للرد أمام اللجنه الاقتصادية للمجلس بشكل عاجل.

وأكد فرغلى فى بيانه أن السعر المطروح لبيع المتر 350 جنيهًا بمنطقة غرب بورسعيد، والتى تقع على البحر مباشرة يعتبر ثمنًا بخسًا -على حد وصفه- خاصة وأن هذه المنطقة التى تقع على مساحة 76 فدانًا تعتبر جاهزة لإدخال المرافق.

وكذلك الأمر لقطعة أرض تبلغ مساحتها 43500 متر مربع داخل نطاق المدينة على شاطئ البحر مباشرة بسعر 1650 جنيهًا للمتر، متسائلًا عن الأساس الذى حددت عليه هيئة الخدمات الحكوميه هذا السعر؟.

وقال فرغلى إن تحديد الإعلان 17 يوم فقط قبل جلسة البيع لايعط الفرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الوافيه لإقامة مشروعاتهم، مشيرًا إلى أن الطرح تم وفقا لقانون الاستثمار الملغى رقم 17 لسنة 2015، الذى تم تعديله وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم نشره فى الصحيفة الرسمية.

يذكر أن محافظة بورسعيد أعلنت أمس على موقعها الرسمى طرح عدد من العقارات تشمل 3 قرى سياحية بنظام الإيجار لمدة 10 سنوات، وبيع قطعتين من الأراضى على شاطىء البحر للاستغلال السياحى.