برلماني يطالب بميكنة استخراج شهادات التحرك لتخفيف معاناة المواطنين

كما يتم الحصول على شهادات التحرك لعدد 27 محافظة من مصلحة الجوازات والهجرة بالقاهرة فقط، ولا تتاح هذه الخدمة بالمحافظات الأخرى

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن تضرر المواطنين من مركزية استخراج شهادات التحرك، ومعاناتهم فى كافة المحافظات من مركزية طلبات استخراج شهادات التحرك بمحافظة القاهرة؛ حيث يتم الحصول على شهادات التحرك لعدد 27 محافظة من مصلحة الجوازات والهجرة بالقاهرة فقط، ولا تتاح هذه الخدمة بالمحافظات الأخرى.

وأوضح فؤاد، أن هذا الأمر سبب ضرر بالغ للمواطنين قاطنى المحافظات الأخرى، خاصة النائية والحدودية.

وتساءل، كيف فى ظل تأهب الحكومة المصرية ميكنة كافة أعمالها الحكومية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن، يوجد العديد من المواطنين يقطعون مئات الأميال ويتكبدون مشقة وعناء وتكلفة السفر فى سبيل الحصول على ورقة حكومية بسيطة.

وأشار فؤاد إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن، ونظرا للجهود الحثيثة والرائعة التى قامت بها وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية، والتى لاقت ترحيبا شديدا من المواطنين، أخرها استخراج شهادة الميلاد المميكنة.

وطالب الوزارة أن تضع معاناة هؤلاء المواطنين من تمركز استخراج شهادات التحرك فى القاهرة نصب أعينها، وأن تقوم بدراسة الأمر وبحثه وفقا لخطتها التكنولوجية لميكنة العمل الإدارى وإيجاد حل سريع ينهى معاناتهم فى ظل التحول الرقمى الذى تسعى الدولة للوصول إليه.