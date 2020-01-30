سيـــاســة

برلماني يطالب بميكنة استخراج شهادات التحرك لتخفيف معاناة المواطنين

كما يتم الحصول على شهادات التحرك لعدد 27 محافظة من مصلحة الجوازات والهجرة بالقاهرة فقط، ولا تتاح هذه الخدمة بالمحافظات الأخرى
ياسمين فواز 6:56 م, الخميس, 30 يناير 20 6:56 م, الخميس, 30 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن تضرر المواطنين من مركزية استخراج شهادات التحرك، ومعاناتهم فى كافة المحافظات من مركزية طلبات استخراج شهادات التحرك بمحافظة القاهرة؛ حيث يتم الحصول على شهادات التحرك لعدد 27 محافظة من مصلحة الجوازات والهجرة بالقاهرة فقط، ولا تتاح هذه الخدمة بالمحافظات الأخرى.

وأوضح فؤاد، أن هذا الأمر سبب ضرر بالغ للمواطنين قاطنى المحافظات الأخرى، خاصة النائية والحدودية.

وتساءل، كيف فى ظل تأهب الحكومة المصرية ميكنة كافة أعمالها الحكومية لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن، يوجد العديد من المواطنين يقطعون مئات الأميال ويتكبدون مشقة وعناء وتكلفة السفر فى سبيل الحصول على ورقة حكومية بسيطة.

وأشار فؤاد إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن، ونظرا للجهود الحثيثة والرائعة التى قامت بها وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية، والتى لاقت ترحيبا شديدا من المواطنين، أخرها استخراج شهادة الميلاد المميكنة.

وطالب الوزارة أن تضع معاناة هؤلاء المواطنين من تمركز استخراج شهادات التحرك فى القاهرة نصب أعينها، وأن تقوم بدراسة الأمر وبحثه وفقا لخطتها التكنولوجية لميكنة العمل الإدارى وإيجاد حل سريع ينهى معاناتهم فى ظل التحول الرقمى الذى تسعى الدولة للوصول إليه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

البرلمان يستقبل السفراء الأفارقة لتعميق العلاقات بين دول القارة

ياسمين فواز 4:34 م, الخميس, 30 يناير 20

«خطة البرلمان» تنتهي من مناقشة الحساب الختامي لـ12 هيئة اقتصادية

ياسمين فواز 11:45 م, الأربعاء, 29 يناير 20

خوفًا من كورونا.. نائب يطلب استدعاء وزيرة الصحة إلى البرلمان

ياسمين فواز 2:21 م, الأربعاء, 29 يناير 20

«التنمية المحلية» تقدم كشف حساب للبرلمان في ملف الأمطار والقمامة وتطوير الطرق

ياسمين فواز 12:40 ص, الأربعاء, 29 يناير 20

لجنة مشتركة من «المالية» و«الوطنية للإعلام» لبحث سداد مستحقات بقيمة 50 مليار جنيه

ياسمين فواز 12:35 ص, الأربعاء, 29 يناير 20

للمرة الرابعة.. طلب استعجال لرئيس البرلمان لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

ياسمين فواز 7:25 م, الثلاثاء, 28 يناير 20