برلماني يطالب بمنع الملابس المقطعة والتدخين في الجامعات

ياسمين فواز ‏أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده قرار السيد سلام، عميد كلية اللغة العربية فرع جامعة الأزهر بمحافظة المنوفية، بمنع دخول الطلاب بـ"البنطلونات المقطعة" داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى قراره بمنع التدخين داخل الحرم الجامعي، سواء من

ياسمين فواز



‏أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده قرار السيد سلام، عميد كلية اللغة العربية فرع جامعة الأزهر بمحافظة المنوفية، بمنع دخول الطلاب بـ”البنطلونات المقطعة” داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى قراره بمنع التدخين داخل الحرم الجامعي، سواء من قبل أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب.

وطالب “زين الدين”، في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتعميم وتطبيق هذا القرار على جميع الجامعات والمعاهد التعليمية الحكومية والخاصة، وأيضا على جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه لا يليق بأبنائنا طلاب وتلاميذ الجامعات والمدارس ارتداء مثل هذه الملابس كما لا يليق بهم تدخين السجائر داخل الجامعات والمدارس.