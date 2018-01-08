برلماني يطالب بمناقشة أزمة تفاقم القمامة بالغربية

ياسمين فواز تقدم النائب الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية، حول إستراتيجية المحافظة لمواجهة مشكلة انتشار القمامة بالشوارع. وأوضح خليفة،

ياسمين فواز

تقدم النائب الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية، حول إستراتيجية المحافظة لمواجهة مشكلة انتشار القمامة بالشوارع.

وأوضح خليفة، في بيان له، اليوم الإثنين، أن العديد من مناطق دائرة المحلة تشهد تجمعات تلال للقمامة بصورة سيئة، ووجودها بالقرب من تجمعات سكنية للمواطنين، مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة، ويؤثر بالسلب على صحتهم لذلك نريد معرفة إستراتيجية الحكومة في جمع هذه القمامة وإعادة تدويرها.

وأضاف أن طلب الإحاطة سيناقش عدم حصول مصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى على موافقة بالبناء والتراخيص اللازمة، مما ساعد في زيادة المخلفات التي تؤذي الكتل السكنية بالمحافظة.

وأضاف أن طلب الإحاطة سيناقش غداً أمام لجنة الطاقة والبيئة.