برلماني يطالب بمعرفة الدول التي صوتت ضد مصر في اليونسكو

ياسمين فواز:قال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن هناك استخداما قذرا للمال من قبل دويلة قطر في انتخابات اليونسكو، مؤكدًا أنه كان من العار كل العار أن يفوز مرشح دولة الإرهاب بمنصب مدير ا

ياسمين فواز:

قال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن هناك استخداما قذرا للمال من قبل دويلة قطر في انتخابات اليونسكو، مؤكدًا أنه كان من العار كل العار أن يفوز مرشح دولة الإرهاب بمنصب مدير اليونسكو.

وأكد ماهر ضرورة معرفة الدول التي صوتت لدولة قطر في انتخابات اليونسكو ليس لاتخاذ موقف عدائي ضدها وإنما لمعرفة الأسباب والدوافع التي جعلتهم يصوتون لدولة تدعم الإرهاب وتصحيح المسار معهم، مضيفًا أنه يجب على دول المقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين التحاور مع هذه الدولة وتصحيح المسار معهم وإبلاغهم بالدور القطري في المنطقة العربية من دعم للفوضي وللجماعات الإرهابية.

وشدد نائب الخليفة على ضرورة التحرك لإثبات استخدام قطر للمال ودفع رشاوى من آجل استضافة كاس العالم في 2022، مطالبًا بتحرك قوي لسحب استضافتهم لكاس العالم في 2022 وإثبات تطورتهم في ذلك.

وأضاف ماهر نبارك لمرشحة فرنسا وهي بلد الفنون والثقافة بهذا المنصب، رغم أحقية مرشحة مصر في الفوز لأنها بلد الحضارة التي تمتد لسبعة آلاف عام، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرات تحاك ضد الدول العربية والإسلامية بطلتها قطر.