برلماني يطالب بمساواة أجور العاملين بـ «الزيوت المستخلصة» بنظيرها في «القابضة للصناعات الغذائية»

تقدم النائب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب عن منطقة محرم بك وكرموز ومنيا البصل بالإسكندرية، بطلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الأوضاع الإدارية والفنية الخاصة بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بالإسكندرية ومرتبات العاملين بها.

وذكر جبريل في طلب الإحاطة الذي تم تقديمه رسميا، أن العاملين بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من تدني مستوى أجور العاملين بالشركة على كافة المستويات والدرجات الوظيفية مقارنة مع اجور العاملين بالشركات الشقيقة بنفس الدرجات الوظيفية والتابعة أيضا للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأوضح عضو مجلس النواب أن الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، قامت بتطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1992 والخاص بضم الخمس علاوات على الاجر الاساسي بينما لم يتم تطبيق ذلك بشركة الزيوت المستخلصة والتي قامت باحتسابها على اول مربوط الدرجة ، الامر الذي أحدث فجوة بين رواتب العاملين بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ورواتب العاملين بالشركات الشقيقة مما ترتب عليه عدم المساواة مع الشركات الشقيقة.

أعلن مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، تراجع أرباح الشركة خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 86%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي ربح بلغ 209 آلاف جنيه خلال يوليو 2022، مقابل ربح بقيمة 1.51 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

يشار أن الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سجلت أرباحاً بلغت نحو 17.19 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل خسائر بقيمة 20.55 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الزيوت المستخلصة خلال العام المالي الماضي لتسجل 2.82 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.88 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة تحولها للربحية إلى انخفاض تكلفة إنتاج الزيت التمويني المعبأ مقارنة بأسعار التسليمات.

وتم إنشاء شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها المعروفة باسم الزيوت المستخلصة في أبريل عام 1959 ، وتعد شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995.

وتعمل الشركة في قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على الأغذية المعلبة واللحوم، يقع مقر شركة الزيوت المستخلصة في الإسكندرية، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 27.5% ، وشركة الياسمين القابضة 16.9% ، ومصطفى أمين مصطفى يحيي بنسبة 8.75% ، وهشام حسني محمود حسن حمودة 6.3% ، واتحاد العاملين المساهمين – الزيوت المستخلصة بنسبة 5%، بالإضافة إلى نسب أقل من 1% لكل من أيمن السعيد يونس إبراهيم دعبس، ويوسف أحمد حسن أحمد.