برلماني يطالب بكشف طبي عن المخدرات بالمدارس والجامعات

ياسمين فوازطالب النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة إجراء كشف طبي على المخدرات داخل المدارس والجامعات على الطلاب حتى يكون هناك رادع وإحساس بالمسئولية لمن يقدم على سلك طريق الإدمان أو حتى التفكير فيه.ووصف عبدالعزيز، إعلان وزارة الصحة بأن 20% من طلاب المدارس المدمنين، ي

ياسمين فواز

طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة إجراء كشف طبي على المخدرات داخل المدارس والجامعات على الطلاب حتى يكون هناك رادع وإحساس بالمسئولية لمن يقدم على سلك طريق الإدمان أو حتى التفكير فيه.

ووصف عبدالعزيز، إعلان وزارة الصحة بأن 20% من طلاب المدارس المدمنين، يحصلون على المخدرات من محيط مدارسهم بالكارثي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن انتشار المخدرات بين الطلاب بدءًا من سن 11 عاما/ إنذار بالخطر الشديد على مستقبل الشباب.

وأضاف أنه لابد من إيجاد آلية جديدة للقضاء على المخدرات يشترك فيها مختلف الوزارات والهيئات، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، قائلاً: “انتشار المخدرات هو القاتل الصامت للمستقبل”.

وتساءل وكيل لجنة الإسكان: “كيف نطبق الكشف على السائقين ولا نطبقه على الطلاب، وخاصة أن معظم المتعاطين من الطلاب سهل علاجهم وإنقاذهم لأنهم في بداية المراحل الأولى للتعاطي”.