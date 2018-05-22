برلماني يطالب بعربات مطافئ لموسم الكتان بزفتى حتى لا تتكرر الحرائق

ياسمين فواز انتقد اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، المسؤولين المتقاعسين عن الدفع بعربات مطافئ إلى قرية شبرا ملس لمجابهة أي حرائق قد تحدث في موسم الكتان، كما طالب في 13 مايو. وأضاف الجوهري في بيان أنه بالرغم من تقدمه بطلب إحاطة في 13

ياسمين فواز



انتقد اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، المسؤولين المتقاعسين عن الدفع بعربات مطافئ إلى قرية شبرا ملس لمجابهة أي حرائق قد تحدث في موسم الكتان، كما طالب في 13 مايو.

وأضاف الجوهري في بيان أنه بالرغم من تقدمه بطلب إحاطة في 13 مايو الماضي يطالب فيه بتوفير عربات مطافئ بقرية شبراملس يحذر فيه الحكومة من التقاعس في الدفع بعرفات مطافئ الي قرية شبراملس لمجابهة أي حرائق قد تحدث، إلا أن عدم سرعة اتخاذ اللازم، تسبب في حدوث ما حذر منه أمس الإثنين واندلع حريق هائل في مصنع كتان تقدر خسائره المبدئية بـ 7 مليون جنيه”.

وطالب الجوهري بمحاسبة المسئولين عن عدم الدفع بعربات المطافئ بالرغم من تحذيره في 13 مايو من تلك الحوادث، ومطالبة بتوفير عربات مطافئ بقرية شبراملس حتى انتهاء موسم الكتان.

يذكر أن حريق هائل نشب داخل أحد مصانع الكتان، بقرية شبرا ملس، التابعة لمركز زفتى، وقدرت الخسائر المبدئية بـ 7 ملايين جنيه، وفق بيانه

