برلماني يطالب بصيانة كوبري شارع قناة السويس بالإسكندرية التابع لجهاز تعمبر الساحل الشمالي

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية عضو لجنة النقل والمواصلات بسؤال إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان و المرافق العامة فى شأن تردي وسوء حالة الرصف والصيانة الخاصة بكوبرى قناة السويس، بمنطقة محرم بك.

وأشار ” جبريل ” إلى أن الكوبري يتبع جهاز تعمير الساحل الشمالى التابع لوزاره الإسكان والمرافق، وهو أحد الشوارع الرئيسية للمحافظة والمؤدى إلى الطريق الصحراوى.

وذكر النائب أن الكوبرى يشهد تردى وضع الطبقة الخرسانية وعدم استواءها مما يؤدى إلى تجمع المياه على الكوبرى المخصص للمشاة بالإضافة إلى عدم وجود مخرات لصرف مياه الأمطار على الكوبرى.

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤدى إلى تجمع المياه بداخل الكوبرى ويسبب عدم قدرة المشاة على استخدام الكوبرى لتراكم المياه به بالإضافة إلى تأثير المياه على أمن وسلامة الكوبرى الذي أنفق على إنشائه مبالغ كبيرة وأصبح عدم استخدامه يسبب خطر عل أرواح المواطنين.

وطالب النائب بإتخاذ اللازم نحو عمل المعاينة اللازمة للكوبرى وإجراء كل ما يلزم لصيانته .

كما تقدم النائب محمد جبريل بإقتراح برغبة إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قى شأن ضرورة إستثناء الهيئة القومية للبريد المصرى من الحصول على تراخيص الهدم والبناء باعتبارها تقوم بتنفيذ مشروعات خدمية ذات نفع عام للمواطنين.

وأكد النائب فى الاقتراح أن الهيئة القومية للبريد تواجه متاعب كبيرة ومدد زمنية طويلة لاستخراج تلك التراخيص الأمر الذى يصب فى النهاية على تأخير توفير تلك الخدمات اليومية للمواطنين ويزيد من متاعبهم اليومية.

وطالب النائب بتحويل الطلب إلى لجنة الادارة المحلية.