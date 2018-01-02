برلماني يطالب بصرف العلاوات المتأخرة للعاملين بالحكومة

ياسمين فوازقدم النائب عبد الحميد كمال طلب إحاطة عاجل إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء من أجل صرف العلاوات الاجتماعية وغلاء المعيشة المتاخرة لبعض العاملين بالشركات التابعة للدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور برجاء التكرم بتوج

ياسمين فواز

قدم النائب عبد الحميد كمال طلب إحاطة عاجل إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء من أجل صرف العلاوات الاجتماعية وغلاء المعيشة المتاخرة لبعض العاملين بالشركات التابعة للدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من الدستور برجاء التكرم بتوجيه طلب أحاطه الي السيد رئيس الوزراء ووزير القوي العاملة حول عدم صرف العلاوة الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم (77) لسنة 2017 والقانون (78) لسنة 2017 واللذان ينصان علي منح العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة غلاء معيشة (10%) وأخرى استثنائية (10%) بحد ادنى (130جنيه) .

وتابع النائب أنه حتى الآن لم تصرف العلاوتين لعدد من العاملين بالقطاع الحكومي للدولة من بينها 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس وهي (ترسانة السويس البحرية – شركة التمساح- شركة الرباط وانوار السفن- شركة البورسعيدية- شركة الإنشاءات البحرية- شركة القناة للموانى والمشروعات الكبرى- شركة الحبال)

وطالب الحكومة بالتواصل مع الهيئات الحكومية المختلفة وعمل بيان حول الشركات التى لم تصرف العلاوات المتأخرة وسببها وتزليل اي هقابات قانونية تحول بين ذلك لتخفيف الاعباء المالية على العمال.

في السياق ذاته، طالب النائب عبد الحميد كمال من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بالتدخل العادل من أجل صرف العلاوات للعاملين والتخفيف عليهم أعبائهم الاجتماعية خاصة فى ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأـسعار.

وطالب النائب إحالة طلب إلى لجنة القوي العاملة واستدعاء وزير القوي العاملة وتقديم بيان حول مواقف جميع العملين بالدولة من صرف العلاوات الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة ومدي تنفيذها على جميع العاملين من عدمه ، وفى حالة وجود أي معوقات مالية تقديم مقترحات لمجلس النواب من أجل حلها لتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بجميع المجالات المختلفة.