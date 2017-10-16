برلماني يطالب بسرعة تقديم قانون تجريم زواج الأطفال

ياسمين فوازطالب جمال عباس، نائب حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بسرعة تقديم قانون تجريم زواج الأطفال للبرلمان لمناقشته.وقال عباس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، إنه وفقًا لنتائج المسح الصحي السكاني الأخير تبين أ

ياسمين فواز

طالب جمال عباس، نائب حزب “المصريين الأحرار” عن دائرة أسيوط، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بسرعة تقديم قانون تجريم زواج الأطفال للبرلمان لمناقشته.

وقال عباس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، إنه وفقًا لنتائج المسح الصحي السكاني الأخير تبين أن 14.6% من الفتيات المُتزوجات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، وهذه ظاهرة لابد من أن تتدخل الحكومة لمواجهتها في أسرع وقت حفاظًا على الأطفال، مُشيرًا إلى أن زواج الأطفال له أبعاد اجتماعية سلبية تهدد المجتمع المصري في المستقبل القريب أو البعيد.

وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن تشريع هذا القانون سيساهم بشكل جذري في حل تلك العقبة التي تهدد مستقبل الأطفال في مصر، مُطالبًا اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة بإعداد مشروع قانون تجريم زواج الأطفال في حال تأخر الحكومة من تقديمه للمجلس.