سيـــاســة

برلماني يطالب بزيادة ميزانية البحث العلمي للوصول لاقتصاد المعرفة

أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة
ياسمين فواز 10:22 م, الأحد, 23 مايو 21 10:22 م, الأحد, 23 مايو 21

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قال الدكتور جمال السعيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي ، إن هناك أهمية لزيادة ميزانية البحث العلمي كونها تمثل حاليًا نسبة ضئيلة من الموازنة العامة إذا ما تمت مقارنتها بمثيلتها في الدول المتقدمة.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الاستثمار في البحث العلمي بهدف الوصول لتحقيق “اقتصاد المعرفة” حيث أن التعليم والبحث العلمي أساس للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.

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وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال تشجيع البحوث التطبيقية التي يمكنها حل مشكلات حقيقية في المجتمع.

واخْتتمَ “السعيد” كلمته، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي الذي خُصص لمناقشة مشروعي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة التعليم العالي، بمطالبة مراكز البحوث المختلفة بتركيز الانفاق على الأبحاث المتعلقة بالمشروعات التي تحقق عوائد أو تعمل على زيادة فرص تشغيل الشباب.

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يشار إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب تعقد 10 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، بدأتها اليوم الأحد، بعقد اجتماعين لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (المراكز البحثية) في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 وذلك بحضور نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي ورؤساء مراكز الأبحاث التابعة للوزارة.

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بقلم ياسمين فواز

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