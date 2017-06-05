برلماني يطالب برفع دعاوى في الجنائية الدولية ضد قطر

ياسمين فواز أعلن اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تأييده للقرار العربي الصادر في الساعات الأولى لصباح اليوم، بقطع العلاقات مع دولة قطر، والذي صدر من كلًا من مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين، وجزر المالديف، مع وقف الرحلات الجوية…

ياسمين فواز

أعلن اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تأييده للقرار العربي الصادر في الساعات الأولى لصباح اليوم، بقطع العلاقات مع دولة قطر، والذي صدر من كلًا من مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين، وجزر المالديف، مع وقف الرحلات الجوية والبرية، والبحرية، وطرد بعثات قطر الدبلوماسية من الدول العربية.

وأضاف الجاحر في تصريحات له اليوم، أن قرار القطيعة العربية لدويلة قطر، جاء في سياق تشكيل تكتل عربي مضاد للدوحة، بعد أن ثبت تورطها في تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا، واليمن، ومصر، وغيرها من الدول العربية التي تعاني من خطر الإرهاب.

وطالب​عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بضرورة رفع دعاوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية، من أجل فضح مؤامرات قطر المتكررة في حق الدول العربية، مؤكدًا على أن رحيل الأمير تميم بن حمد أصبح واجبًا في ظل فشله السياسي القائم، الذي جعل قطر دولة منعزلة، سينهار اقتصادها يومًا بعد يوم، ولن تعود كما كانت في السابق.