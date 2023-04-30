برلماني يطالب بحظر إهمال الكلاب بقانون حيازة الحيوانات.. والحكومة : معالج فى قانون العقوبات

طالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، بتعديل المادة 5 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والمتعلقة بتوفير الرعاية للحيوانات الخطرة مقترحا إضافة حظر إهمال تلك الحيوانات أو شل حركتها أو تعذيبها.

واقترح أبو العلا خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن الظواهر الحالية التى نراها، تجعلنا نشدد فى الالتزامات الواجبة على حائزى الحيوانات الخطرة والكلاب غير الخطرة، بما يضمن الاهتمام بها وعدم تعرضها للتعذيب والأذى المتعمد.

وقال عضو مجلس النواب إن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، هو رسالة للعالم تؤكد اهتمامنا بالمواثيق الدولية الخاصة بالحيوان، كما أنه يعد التزاما دستوريا بالمادة 45، وكذلك يتماشى مع ما نصت عليه جميع الكتب السماوية.

وتنص المادة 5 على :” يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، في سجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.”

من جانبه، رد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، أن المقترح فى محله، ولكنه معالج فى قانون العقوبات، الذى يحظر القيام بأذى وتعذيب للحيوان.

وكان النائب أيمن أبو العلا تقدم قبل ذلك بتعديل فى المادة 3 من مشروع القانون، والتى تنص على:” يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.”

واقترح أبو العلا، تحديد تلك تحديد تلك الأماكن العامة و الأماكن المصرح للحيوان التواجد فيها والتى حال الخروج عنها يكون مخالفا.