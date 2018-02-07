برلماني يطالب بتوسيع نطاق التحقيق في واقعة العباسية

ياسمين فوازقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه يرحب بتحويل التجاوزات التي حدثت بمستشفي العباسية للنائب العام، مضيفا أنه لو سلمنا بكيدية الواقعة فإنها تدل علي أوجه قصور جديرة بالأخذ في الإعتبار مهما كانت الأسباب والدوافع.وأكد "فؤاد" علي أن ما حدث طبقا لبيان وزارة الصحة يعزز فكرة الإهمال وا

ياسمين فواز

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه يرحب بتحويل التجاوزات التي حدثت بمستشفي العباسية للنائب العام، مضيفا أنه لو سلمنا بكيدية الواقعة فإنها تدل علي أوجه قصور جديرة بالأخذ في الإعتبار مهما كانت الأسباب والدوافع.

وأكد “فؤاد” علي أن ما حدث طبقا لبيان وزارة الصحة يعزز فكرة الإهمال والتقصير في الجانب الرقابي الموجود بالمستشفي.

كما أشار “فؤاد” إلى أن الأزمة الحقيقية ليست فقط في واقعة التصوير بحد ذاتها، ولا يجوز إختزالها في ذلك الأمر فحسب بل إن الأمر يعبر عن خلل في حوكمة المنظومة كلها.

وحذر “فؤاد” من أن تتعامل وزارة الصحة مع هذا الإهمال وكأنه لا توجد مشكلة حقيقية نحن بصددها والإكتفاء فقط بالتصريحات بأنها حادث فردي أو كيدي مطالبا ليس فقط بالحساب بل الوقوف علي أوجه القصور الذي نتجت عنه تلك المخالفات.

واختتم “فؤاد” بأن الموضوع برمته مطروح أمام النيابة العامة وكذلك فإن طلب الإحاطة الذي يحتوي علي تفاصيل أشمل مطروح أمام مجلس النواب لإتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الحفاظ علي حياه المرضي وسلامتهم

وطالب بمثول وزير الصحة أمام المجلس لشرح الأمر برمته حيث أن المسئولية الجنائية إن توافرت لا تنفي وجود المسئولية السياسية.

جدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة بخصوص بعض الانتهاكات داخل مستشفي العباسية وقد أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح باب التحقيق في الوقائع المحيطة بالأمر