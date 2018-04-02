برلماني يطالب بتنفيذ حكم لصرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات

مها يونس:تقدم البرلماني السكندري، هيثم الحريري ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الإجتماعي، بشأن حكم محكمة القضاء الإداري "واجب النفاذ" بحق أصحاب المعاشات في خمسة علاوات.وأضاف الحريري فى بيانه أنه قد أصدرت المحكمة حكمها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الإجتماعي، بصرف مستحقات أصح

مها يونس:

تقدم البرلماني السكندري، هيثم الحريري ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الإجتماعي، بشأن حكم محكمة القضاء الإداري “واجب النفاذ” بحق أصحاب المعاشات في خمسة علاوات.

وأضاف الحريري فى بيانه أنه قد أصدرت المحكمة حكمها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الإجتماعي، بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.

وطالب “الحريري” الحكومة بالإلتزام بهذا الحكم وسرعة تنفيذه إحتراما وتقديرا للظروف الإجتماعية والإقتصادية التي يمر بها أصحاب المعاشات بوجه خاص وما تحملوه من أجل الوطن خلال مدة خدمتهم، مؤكداً أن تلك العلاوة سوف يتم صرفها من صناديق أصحاب المعاشات، مُشيراً إلى أنها أموال مستحقة لأصحاب المعاشات.