برلماني يطالب بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة

ياسمين فوازطالب النائب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن ‏حزب المصريين الأحرار، بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة ‏والبالغ عددها 34 وزارة بغرض توفير النفقات على موازنة الدولة في ‏التشكيل الوزاري الجديد عقب إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين ‏الدستورية. &

ياسمين فواز

طالب النائب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن ‏حزب المصريين الأحرار، بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة ‏والبالغ عددها 34 وزارة بغرض توفير النفقات على موازنة الدولة في ‏التشكيل الوزاري الجديد عقب إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين ‏الدستورية. ‏

وقال عباس في بيان صدر اليوم، إن آليات ضم الوزارات ستكون وفقًا ‏لإستراتيجيات العمل ذات الاختصاصات المتقاربة، مُؤكدًا أن تلك الخطوة ‏هامة للغاية وستساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة البيروقراطية ‏التي كانت عامل رئيسي في تعطيل حركة التنمية في مصر منذ سنوات ‏سابقة.‏

كما أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الأهم من تقليص ‏عدد الوزارات تغيير السياسات التي ينتهجها الوزراء حيال القضايا التي ‏تخص المواطن.