برلماني يطالب بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة

ياسمين فواز
طالب النائب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن حزب المصريين الأحرار، بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة والبالغ عددها 34 وزارة بغرض توفير النفقات على موازنة الدولة في التشكيل الوزاري الجديد عقب إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.
وقال عباس في بيان صدر اليوم، إن آليات ضم الوزارات ستكون وفقًا لإستراتيجيات العمل ذات الاختصاصات المتقاربة، مُؤكدًا أن تلك الخطوة هامة للغاية وستساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة البيروقراطية التي كانت عامل رئيسي في تعطيل حركة التنمية في مصر منذ سنوات سابقة.
كما أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن الأهم من تقليص عدد الوزارات تغيير السياسات التي ينتهجها الوزراء حيال القضايا التي تخص المواطن.