برلماني يطالب بتقليص الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد

سلوى عثمان
طالب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن حزب المصريين الأحرار، بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، والبالغ عددها 34 وزارة؛ بغرض توفير النفقات على موازنة الدولة في التشكيل الوزاري الجديد، عقب إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.
وقال عباس، في بيانٍ صدر اليوم، إن آليات ضم الوزارات ستكون وفقًا لاستراتيجيات العمل ذات الاختصاصات المتقاربة، مؤكدًا أن تلك الخطوة مهمة وستسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة البيروقراطية التي كانت عاملًا رئيسيًّا في تعطيل حركة التنمية بمصر منذ سنوات سابقة.
وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن الأهم من تقليص عدد الوزارات تغيير السياسات التي ينتهجها الوزراء حيال القضايا التي تخص المواطن.