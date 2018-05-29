برلماني يطالب بتقليص الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد

‏سلوى عثمان طالب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن ‏حزب المصريين الأحرار، بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، ‏والبالغ عددها 34 وزارة؛ بغرض توفير النفقات على موازنة الدولة في ‏التشكيل الوزاري الجديد، عقب إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين…

‏سلوى عثمان





طالب جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن ‏حزب المصريين الأحرار، بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، ‏والبالغ عددها 34 وزارة؛ بغرض توفير النفقات على موازنة الدولة في ‏التشكيل الوزاري الجديد، عقب إدلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين ‏الدستورية. ‏

وقال عباس، في بيانٍ صدر اليوم، إن آليات ضم الوزارات ستكون وفقًا ‏لاستراتيجيات العمل ذات الاختصاصات المتقاربة، مؤكدًا أن تلك الخطوة ‏مهمة وستسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة البيروقراطية ‏التي كانت عاملًا رئيسيًّا في تعطيل حركة التنمية بمصر منذ سنوات ‏سابقة.‏

وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن الأهم من تقليص ‏عدد الوزارات تغيير السياسات التي ينتهجها الوزراء حيال القضايا التي ‏تخص المواطن.