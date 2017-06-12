برلماني يطالب بتغيير الفحوصات الطبية الموقعة على المغتربين بالخليج

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، وسامح شكري، وزير الخارجية، بشأن الفحوصات الطبية الموقعة على المغتربين ببعض دول التع

ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، وسامح شكري، وزير الخارجية، بشأن الفحوصات الطبية الموقعة على المغتربين ببعض دول التعاون الخليجي.

وقال فؤاد، في بيان صادر له، اليوم الإثنين، إن هناك بعض الشكاوى من عدد من المواطنين، وتحديداً من المغتربين منهم والعاملين بالخارج في بعض دول التعاون الخليجي، مثل: “الكويت والمملكة العربية السعودية”، تمثلت في أن المذكورين يواجهون مشكلة قطع الإقامة وعدم تجديدها، وترحيلهم من تلك الدول بسبب ما يسمى تحليل الأجسام المضادة – Anti bodies- والذي يتم توقيعه على الشخص بعد دخوله إلى أراضي تلك الدول حتى يتم على أساسه استخراج تصريح الإقامة على أقاليمها، ولكن هذا التحليل قد أدى إلى حدوث بعض المشاكل، حيث أن هذا التحليل يستهدف الكشف عن وجود الأجسام المضادة التي تنتجها الفيروسات وليست الفيروسات نفسها.

وأضاف فؤاد أن ذلك أدى إلى أن أغلب النتائج الخاصة بهذا التحليل كانت إيجابية، لأن الجسم البشري قد ينتج أجسام مضادة حتى في حالة أن يكون الفيروس خامل أو انتهى تأثيره تماماً على الجسم، وهو ما يمنع أغلب المغتربين ببعض الدول الخليجية من الحصول على تصريح الإقامة بسبب إيجابية التحليل.

وأوضح فؤاد، أن ذلك أدى إلى إنطلاق بعض الصيحات المطالبة بتغيير ذلك التحليل إلى تحليل آخر يسمى تحليل “Polymerase chain reaction” PCR، وطالبت وزارة الصحة من قبل بعض السفارات الخليجية باعتماده بديلاً لتحليل الأجسام المضادة، فهذا يستهدف الكشف عن الفيروس نفسه ودرجة نشاطه وليس الأجسام المضادة الناتجة عنه، وهو ما سيقلل نسبة خروج تلك التحليلات نتائج إيجابية.

وأشار فؤاد إلى أنه في دور الانعقاد الأول للمجلس تم تشكيل لجنة مشتركة تضمنت كل من لجان الشئون العربية، والصحية، والتعليم، من أجل بحث تلك الأزمة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات، وانتهت إلى تفويض لجنة الشئون العربية لمخاطبة الجهات المعنية لحل تلك المشكلة.

وطالب فؤاد، بسرعة إتخاذ الإجراءات من أجل التواصل مع الجهات المعنية بالداخل والخارج في سبيل حل تلك الأزمة التي تحدق بشباب الوطن المغتربين وتهدد إستقرار أوضاعهم الإجتماعية بتلك الدول، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون العربية بالمجلس لمناقشته.