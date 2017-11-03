برلماني يطالب بتعميم مؤتمرات الشباب على محافظات مصر

ياسمين فوازأشاد اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة بندر طنطا، بفكرة منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، غدًا السبت، مؤكدًا أن المنتدى دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان، الأمر الذي سيعود بالنفع على ترويج السياحة المصرية عالميًّا في ظل التواجد الع

ياسمين فواز





أشاد اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة بندر طنطا، بفكرة منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، غدًا السبت، مؤكدًا أن المنتدى دليل على أن مصر بلد الأمن والأمان، الأمر الذي سيعود بالنفع على ترويج السياحة المصرية عالميًّا في ظل التواجد العالمي الذي يشهده المنتدى من مختلف البلدان.

وطالب طعيمة، في تصريحات صحفية، الحكومة بتعميم مؤتمرات الشباب على كل محافظات مصر بصفة دورية، مستطردًا: “لولا الدور الرئيسي الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في عقد هذه المؤتمرات، لن تقام أبدًا؛ فالحكومة والمحافظون لا يقومون بمثل هذا الدور ويحمّلون الرئيس مسئوليته”.

وأضاف نائب المصريين الأحرار أن الشباب المصري طاقة لا يُستهان بها حيث يمثلون 60% من المصريين، لذلك يجب تركيز الاهتمام عليهم وتكثيف المؤتمرات الخاصة بهم وتعميمها على كل المحافظات، مشيرًا إلى أنه لن يتم إلا بتكاتف جميع قيادات ومسئولي الدولة من وزراء ومحافظين.

وأكد طعيمة أن التمثيل العالمي الذي يشهده المنتدى سيساعد على الانفتاح الثقافي بين الشباب المصري والدول المشارِكة وتبادل الزيارات بينهم واكتساب الخبرات المختلفة التي تؤهلهم فيما بعد سياسيًّا وإداريًّا.