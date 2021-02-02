سيـــاســة

برلماني يطالب بتعظيم الإيرادات غير الضريبية تخفيفا عن المواطنين

بدراوي يطالب بوقف نزيف الهيئات الاقتصادية الخاسرة
ياسمين فواز 11:21 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21 11:21 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب الدكتور محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بضرورة وقف نزيف الهيئات الاقتصادية الخاسرة والتي تكبد الدولة عشرات المليارات، مع ضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية لعدم استمرار تحصيل مزيد من الضرائب والرسوم من جيوب المواطنين.

ودعا عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تعقيبا علي بيان وزير المالية محمد معيط في الجلسة العامة أمس الإثنين، إلي التوقف عن فرض مزيد من الضرائب والرسوم علي المواطنين والاهتمام بروافد التنمية حيث الزراعة والتجارة والصناعة بدلا من ذلك.

اقرأ أيضا  خطة البرلمان تبدأ مناقشة الحساب الختامي 2019/ 2020 الأسبوع المقبل
الدكتور محمد بدراوي

وأكد النائب محمد بدراوي، أهمية تعظيم الإيرادات من خلال الاستثمار بدلًا من فرض ضرائب جديدة وتخفيف المعاناة عن المواطن المصري فضلا عن الاقتراض.

يشار إلي إحالة الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي الأحد، بيان وزير المالية، إلى اللجان النوعية المختصة، لمتابعة عمل الوزارة وتنفيذ ما أدلى به الوزير من تصريحات على أرض الواقع وإعداد تقرير وعرضه على مكتب المجلس.

اقرأ أيضا  وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث علاقات التعاون المشترك
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

«النواب» يفتح 3 ملفات شائكة مع وزير المالية في اجتماع «الخطة والموازنة»

ياسمين فواز 10:44 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

زراعة البرلمان : قانون حماية تنمية البحيرات يهدف إلى استغلال الثروات الطبيعية

ياسمين فواز 8:40 م, الأثنين, 1 فبراير 21

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البرازيلي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

سمر السيد 8:29 م, الأثنين, 1 فبراير 21

«خطة البرلمان» تطالب «الأعلى للأجور» بخفض نسب التفاوت بين الأجور

ياسمين فواز 8:23 م, الأثنين, 1 فبراير 21

عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيرته السيراليونية

سمر السيد 7:59 م, الأثنين, 1 فبراير 21

وزيرة التضامن الاجتماعي : إعفاء المسنين فوق 70 سنة من مصروفات المواصلات

ياسمين فواز 7:25 م, الأثنين, 1 فبراير 21