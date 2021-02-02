برلماني يطالب بتعظيم الإيرادات غير الضريبية تخفيفا عن المواطنين

طالب الدكتور محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بضرورة وقف نزيف الهيئات الاقتصادية الخاسرة والتي تكبد الدولة عشرات المليارات، مع ضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية لعدم استمرار تحصيل مزيد من الضرائب والرسوم من جيوب المواطنين.

ودعا عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تعقيبا علي بيان وزير المالية محمد معيط في الجلسة العامة أمس الإثنين، إلي التوقف عن فرض مزيد من الضرائب والرسوم علي المواطنين والاهتمام بروافد التنمية حيث الزراعة والتجارة والصناعة بدلا من ذلك.

الدكتور محمد بدراوي

وأكد النائب محمد بدراوي، أهمية تعظيم الإيرادات من خلال الاستثمار بدلًا من فرض ضرائب جديدة وتخفيف المعاناة عن المواطن المصري فضلا عن الاقتراض.

يشار إلي إحالة الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي الأحد، بيان وزير المالية، إلى اللجان النوعية المختصة، لمتابعة عمل الوزارة وتنفيذ ما أدلى به الوزير من تصريحات على أرض الواقع وإعداد تقرير وعرضه على مكتب المجلس.