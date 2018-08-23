برلماني يطالب بتشريع جديد لإعدام خاطفي الأطفال

ياسمين فواز:دعا النائب مصطفي بكري عضو اللجنه التشريعية إلي ضرورة سن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع لتشريع جديد يقضي بإعدام خاطفي الأطفال، خاصة بعد اختطاف طفلين في أول أيام العيد من ميت سلسيل بالدقهلية والعثور عليهما مقتولين في إحدي ترع مركز فارسكور بدمياط.وقال بكري في بيان أصدره اليوم "حان

ياسمين فواز:

دعا النائب مصطفي بكري عضو اللجنه التشريعية إلي ضرورة سن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع لتشريع جديد يقضي بإعدام خاطفي الأطفال، خاصة بعد اختطاف طفلين في أول أيام العيد من ميت سلسيل بالدقهلية والعثور عليهما مقتولين في إحدي ترع مركز فارسكور بدمياط.

وقال بكري في بيان أصدره اليوم “حان الوقت لإصدار قانون من البرلمان يقضي بإعدام كل من يخطف طفلا “، مؤكدا أن الجريمة التي حدثت جريمة خطيرة ورغم جهود الشرطة لكنها تكررت كثيرة.

وأشار إلى أن الشارع المصري يعيش حالة الصدمة ولن يهدأ إلا بعد أن يري الخاطفين وقد لقوا جزاءهم.