برلماني يطالب بتدشين منصات لإتاحة المعلومات لأصحاب الأعمال والراغبين في الاستثمار

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية تدشين الحكومة من خلال الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والصناعة والمشروعات، منصات لإتاحة المعلومات اللازمة لكل مستثمر أو راغب في الاستثمار وإنشاء مشروع صغير أو متوسط، مشيرا إلى افتقاد توافر تلك المعلومات، الأمر الذى يكون سببا في بعض الأحيان لتأخر اتخاذ قرارات من جانب أصحاب الأعمال.

وأوضح عصام في تصريحات له اليوم، أنه من الضرورى أن تقوم كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات المعنية بالاستثمار والصناعة، بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال بها وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات، وذلك حتى يتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الخطوة من شأنها اختصار الوقت والمجهود، وبالتالي تقليل للتكلفة، وسرعة إنشاء وتطوير الصناعات والمشروعات وتحقيق العائد منها.

وأوضح النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن إتاحة المعلومات المتعلقة بالتسهيلات والحوافز وإجراءات الترخيص وكذلك الخريطة الاستثمارية وغيرها من المعلومات اللازمة لأصحاب الأعمال والراغبين في الاستثمار، يفيد في سرعة اتخاذ قرارات البدء في الاستثمار وتنفيذ مشروعات تحتاجها البلاد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تستهدف تشجيع القطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب من جميع الجهات المعنية توفير تلك المعلومات بشكل ميسر للراغبين في بدء استثمارات صغيرة.